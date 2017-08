Directie 't Zicht reageert op kritiek: 'Waar gewerkt wordt vallen spaanders'

Ouders hebben alarm geslagen over 't Zicht, dat huisvesting biedt aan zeventig autisten in Oss, Geffen en Reek. De laatste twee jaar vertrokken ruim twintig bewoners, velen door hun ouders uit onvrede weggehaald. Ook bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de lokale politiek kwamen tal van klachten binnen.

,,Waar gewerkt wordt, vallen spaanders’’, reageert de directie van Zorggroep ‘t Zicht op de kritiek. Ze zeggen er keihard aan te trekken om goede zorg te bieden. ,,We zijn er nog niet, maar we zijn wel op de goede weg.’’

,,In het tempo waarmee de instelling zich heeft ontwikkeld, met de intentie elke aanmelding een zorgplek te geven, is wellicht ook wel eens te snel gehandeld. Daardoor zijn er nieuwe bewoners binnengekomen die ook voor ons te ‘ingewikkeld’ bleken te zijn'', verklaren de directeuren Tanja Verstappen en André van de Veerdonk.

Feiten en beleving

,,Personeel dat het heel goed deed in de pioniersfase bleek in nieuwe professionaliteit niet meer te functioneren. Er zijn dus bewoners en medewerkers teleurgesteld en boos vertrokken. In die gemoedstoestand is het altijd moeilijk om feiten en beleving van elkaar te scheiden.’’