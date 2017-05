Dode in Eindhoven eerder veroordeeld voor poging tot brandstichting in Oss

OSS - De overleden man die zondagochtend werd gevonden in de Memlincstraat in Eindhoven, is doodgeschoten. Het gaat om een 32-jarige Eindhovenaar, meldde de politie maandag. De Eindhovenaar is een bekende in het criminele milieu. In december werd hij door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld voor een poging tot brandstichting bij een zonnestudio in Oss.