Dolle Dinsdag: Commercie of feest met een boodschap?

Roze Jaar

Roze ballonnen sieren de overkapping in feeststraat Eikenboomgaard en op het programma optredens van onder meer Sorry voor de Krekels en Dave Roelvink. Oss mag het dit jaar extra ‘dol’ maken, want samen met ’s-Hertogenbosch is de gemeente dit jaar Regenboogstad. Dat houdt in: de gemeente zet zich in voor sociale acceptatie en veiligheid van de LHBTI-gemeenschap, wat een afkorting is voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen.

Tijdens de wat rommelige opening van de Dolle Dinsdag op de Eikenboomgaard roemt wethouder Annemieke van de Ven het ‘gelijkwaardigheidsfeest’: ,,Iedereen moet hier welkom zijn. Maakt niet uit wie je bent of wat je bent.”

De Osse mascotte Osje en boegbeeld van het Roze Jaar Strangée – te herkennen aan haar gigantisch roze pruik – openen de roze dag en struinen over de kermis om gratis bellenblaas uit te delen. En hoewel Dolle Dinsdag toch vooral een sterk commercieel feest is met bier en muziek, wordt er even voorbij de indrukwekkende draaitafel ook een serieuze boodschap verkondigd.

‘Terug in de kast’

Lenie van der Leest, ambassadeur van BrabantZorg, deelt driftig roze bandjes en flyers uit om aandacht te vragen voor ouderen en de Roze Loper, een project dat zorginstelling BrabantZorg in 2020 ‘homo- en transgendertolerant’ moet maken. ,,Dit is dan misschien een commercieel feest, maar het heeft zeker een meerwaarde. Voor ons is het een hele belangrijke dag om het thema homoseksualiteit aan te stippen. Ouderen hebben er vaak toch nog veel moeite mee en sommigen gaan zelfs ‘terug in de kast’ wanneer ze naar een verzorgingshuis gaan.”

Ze wordt bijgestaan door de Osse Loes van Schaik die graag in gesprek gaat met mensen over haar eigen homoseksualiteit. ,,Vandaag nog noemde een vrouw op leeftijd mij ‘ongezond’ omdat ik lesbisch ben. En ook hier zie ik dat mensen ons bewust vermijden, maar gelukkig krijgen we heel veel positieve reacties.”