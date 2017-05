Dood Eindhovenaar Johan van Boxtel mogelijk afrekening in criminele milieu

EINDHOVEN/OSS - De politie houdt er rekening mee dat de Eindhovenaar die zondag doodgeschoten werd gevonden in zijn woonplaats het slachtoffer is geworden van een afrekening in het criminele milieu. Het slachtoffer is de 32-jarige Johan van Boxtel, een bekende van de politie.

De politie heeft dat maandagavond bekendgemaakt en tegelijk een foto van hem gepubliceerd om uit te vinden waar hij de laatste dag van zijn leven is geweest. Getuigen krijgen het verzoek om zich te melden.

Het lichaam van Van Boxtel werd zondagochtend gevonden naast een auto in de Memlincstraat in stadsdeel Tongelre. Zijn advocate Marlieke van de Laar reageerde maandag compleet verrast op de gewelddadige dood van de Eindhovenaar. Voor zover bij haar bekend was er geen reden om te vrezen voor zijn leven.

Automonteur

Johan van Boxtel presenteerde zich voor de rechtbank in Den Bosch begin 2015 als een eerzame automonteur. Van de serie brandstichtingen waarvan hij werd verdacht wist hij niks. "Ik vind het allemaal heel vervelend voor die mensen, maar ik heb hier allemaal niks mee te maken", verklaarde de toen nog in Helmond wonende man. Het Openbaar Ministerie eiste desondanks acht jaar gevangenisstraf. Van Boxtel werd afgeschilderd als een gewetenloze crimineel, die uit puur winstbejag handelde en het risico op letsel voor derden op de koop toenam. De officier van justitie wees ook op een stevig strafblad met geweldsdelicten.

Brandstichting in Oss

Van Boxtel werd uiteindelijk tot 'slechts' 2,5 jaar cel veroordeeld, omdat de rechtbank maar één poging tot brandstichting bewezen achtte. Dat was de poging om zonnestudio SanSoleil in Oss in brand te steken. Daarbij werd Van Boxtel min of meer op heterdaad betrapt door de politie op 28 maart 2014. Hij verklaarde dat hij er na een nacht stappen in de buurt was omdat hij wachtte op vervoer naar huis. Op de dop van een van de jerrycans zat echter zijn vingerafdruk en een afdruk van zijn schoenzool werd gevonden naast de brandbare vloeistof. De rechters rekenden het hem zwaar aan dat hij kennelijk van plan was om een zaak in brand te steken waarboven mensen sliepen.

Valkenswaard

Datzelfde was het geval bij het Valkenswaardse café Ditisit, dat drie dagen eerder in brand werd gestoken. De man die boven de brandende horecazaak woonde, zag zijn vluchtroute over de trap geblokkeerd door rook en vuur. Hij wist het vege lijf te redden door uit het raam te klimmen en zich langs de zonwering naar beneden te laten zakken. De politie vond in de buurt een lipje van een jerrycanverzegeling met daarop het dna van Van Boxtel. Niet genoeg voor een veroordeling, oordeelden de rechters.

Autobranden

Hetzelfde gold voor het in brand steken van een auto in Eindhoven in september 2013. Op acht meter van het uitgebrande wrak vonden rechercheurs een handschoen met daarin het dna van Van Boxtel. Ook het in brand steken van een auto in Helmond in juli 2014 werd niet bewezen geacht.

Van Boxtel had zelf geen aanwijsbaar motief om de branden te stichten. De eigenaar van SanSoleil sprak eind 2014 over de achtergrond van de aanslagen op zijn zaak. Hij wees naar een woonwagenfamilie uit Lith die hem al langer bedreigde als ongewenste concurrent. "Deze man wordt gewoon ingehuurd. Het is een type dat voor vijfhonderd euro heel veel doet."