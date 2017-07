Doodrijder van Anouk Schuurmans uit Geffen hoort straf

Man mishandelt zijn vrouw kort na trouwerij

18 juli DEN BOSCH - De rechtszitting is deze dinsdag amper begonnen of op de publieke tribune huilt een vrouw zo hard dat politierechter Valckx er een opmerking over maakt. ,,Ik begrijp dat u het moeilijk heeft. Maar ik probeer met meneer te spreken'', zei zij over de dakloze verdachte (50). Hij stond terecht voor poging zware mishandeling en bedreiging vorig jaar van de huilende vrouw met wie hij een week eerder in het huwelijk was getreden.