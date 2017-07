Doodrijder van Geffense Anouk Schuurmans gaat tóch in hoger beroep

Het hoger beroep is opmerkelijk, omdat de man in een brief aan de nabestaanden had beloofd zijn straf hoe dan ook te accepteren. In tegenstelling tot zijn belofte, twee weken geleden bij de rechtszitting gedaan, dat hij bij de uitspraak in zijn strafzaak aanwezig zou zijn, ontbrak hij deze week ook toen de uitspraak werd voorgelezen. Ook zijn advocaat, Anton Smetsers, liet verstek gaan. De vader van Anouk sprak toen al van 'loze woorden'. En de vriend van Anouk, Stijn van den Hurk, zei in een reactie op de uitspraak: ,,Hij heeft nu de kans om te laten zien dat hij echt spijt heeft, bijvoorbeeld door niet in beroep te gaan."