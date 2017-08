Doorrijder (19) ernstig ongeluk Oss vrijgelaten, slachtoffer buiten levensgevaar

Herpense Annie Meussen illustreert 'uit­klap­kin­der­boek' en exposeert in Zaans Museum

12:38 HERPEN - De Herpense kunstenares annex illustrator Annie Meussen (67) bedacht en maakte samen met de Waalwijkse kinderboekenschrijfster Lizzy Koppe-van Pelt (53) een uiterst ingenieus vormgegeven 'uitklapkinderboek'. ,,We wisten allebei niet eens dat we een zogeheten leporello hadden gecreëerd. Dat vertelde een uitgever ons toen we een zogeheten 'dummy' van ons boek, over het speciale straatje van de jarige tante Suus, aanboden."