Doorrijder (19) sleurde zwaargewonde man honderden meters op dak van auto mee in Oss

Blauwalg in vijver bij het Natuur en Milieu Educatiecentrum in Oss

21 augustus OSS - In de vijver bij het Milieu Educatiecentrum in Oss aan de Heihoeksingel is blauwalg aangetroffen. Dat heeft Waterschap Aa en Maas bekend gemaakt. Het Waterschap raadt mensen af om in contact te komen met de alg in verband met mogelijke gezondheidsklachten.