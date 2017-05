Drie familieleden vernielden tractor in familievete om weiland in Oijen

De tractorruzie in een Oijens weiland was een uitbarsting in een langslepende vete tussen twee families in het dorp. De familie van de drie Oijenaren bezit een bedrijf in het dorp. Achter dit bedrijf zit een weiland, dat behoort aan de familie van het vermeende slachtoffer. Om op dit weiland te komen, moet de boer over het bedrijfsperceel van de Oijenaren rijden. Over dit 'recht van overpad' voeren de twee families al jaren juridische procedures. ,,Het is een conflict tussen onze ouders", vertelde een van de verdachten. "Maar dat is nu op de kinderen overgegaan."