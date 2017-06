Drie locaties in beeld voor nieuwe centrumschool Oss

Door teruglopende leerlingenaantallen houdt de gemeente basisscholen in de stad Oss tegen het licht. Waar kan het efficiënter, bijvoorbeeld door twee of drie krimpende scholen bij elkaar in één gebouw te zetten? In de wijk Ruwaard draait de carrousel op volle toeren, in het centrum beweegt de draaimolen alleen nog achter de schermen. Soms komt er iets naar buiten, zoals de potentiële locaties.

Uiterst voorzichtig

Onderwijswethouder Kees van Geffen sluit aan in de rij: ,,De centrumschool is een onderwerp dat hoog op de agenda staat. Alles dat we daar nu over naar buiten brengen, kan zand in de motor strooien. We bekijken allerlei scenario's en willen er eerst samen uit zijn voordat we informatie naar buiten brengen naar de goegemeente."