Drinkende tiener gaat vrijuit in grootste deel Noordoost-Brabant

Oss slingerde in de 3,5 jaar sinds de verhoging van de alcoholleeftijd 37 minderjarigen op de bon. Zij dronken of hadden drank op zak. Afhankelijk van hun leeftijd kregen ze een boete van 45 of 90 euro. Bernheze heeft de horeca-controles uitbesteed aan Oss. In de gemeente Bernheze werden door Osse boa’s nog eens 26 jongeren bekeurd.

De GGD is niet blij met die ‘soepele’ interpretatie van de alcoholwet. Zij zien dat gemeenten veel tijd steken in het voorlichten van horeca, maar te weinig in waarschuwen van jongeren. ,,Verschillende stijlen van handhaven zijn niet goed”, zegt een woordvoerder. ,,Het is beter als daar één lijn in wordt getrokken. Jongeren hebben zó door dat iets in de ene gemeente wel kan en in de andere niet.”