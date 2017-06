Dronken Osse caféganger door het lint in Doetinchem: agent lichtgewond

Lach en traan bij afscheidsreünie op de Ravensteinse Pius XII-mavo

RAVENSTEIN - Vele honderden oud-leerlingen bezochten vrijdagmiddag en -avond de afscheidsreünie van wat eens de Pius XII-mavo in Ravenstein heette. Het was het weerzien van de pubers van 'ooit' die de categorale mavo als een warm bad voelden, er hun diploma haalden en later vaak hun dromen wisten waar te maken, zo bleek uit de gesprekken.