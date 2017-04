Een derde van de brievenbussen in Oss verdwijnt

In totaliteit verdwijnen er in de gemeente Oss de komende tijd 26 brievenbussen. Na de operatie zijn er dan nog 49 over. In de stad Oss verdwijnen 16 brievenbussen, 10 verdwijnen in de dorpen binnen de gemeente. In Oss komen daar twee nieuwe voor terug, in Geffen één. Dat brengt het totaal na de verwijderingsoperatie op 27 in de stad en 25 in de omliggende dorpen.