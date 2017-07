Extra rijstrook tegen files op de A50 lijkt simpel, maar is het niet

Benedictinessen begraven pionier van slotklooster Heesch

11 juli NULAND - De Benedictinessen hebben dinsdag op de kloosterbegraafplaats in Nuland afscheid genomen van zuster Josepha Zewald (99). Zij was in 1952 één van de stichteressen van het slotklooster in Heesch, later Oss, waar de zusters bleven tot 2006.