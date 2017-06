FC Twente presenteert woensdag Tom Boere

Ossenaar veroordeeld voor forse mishandeling broer en zus tijdens carnavalsavond

7:19 OSS - Wat begon als een vrolijke carnavalsavond in een sportcentrum in Oss, eindigde met bloed en littekens. Het bleef maandagochtend in de rechtbank in Eindhoven onduidelijk wáárom de 25-jarige Ossenaar zo door het lint ging. Het slachtoffer vertelde dat hij vanuit het niets klappen had gekregen, nadat hij tegen iemand op was gelopen.