'Festivals bij Geffense Plas bieden Oss volop kansen'

,,Kunnen we die ene dag of dat ene weekend niet even onszelf aan de kant schuiven en de jongeren een podium bieden om lekker uit hun dak te gaan?”, vraagt hij zich af. ,,Eens per jaar een feestje voor de jeugd uit de omgeving, die normaal stad en land afreist voor andere leuke feestjes. Harde muziek hoort daar nu eenmaal bij, dat brengt de hele sfeer. Een locatie als de Geffense Plas is ideaal omdat het redelijk buitenaf ligt en daardoor de overlast juist wordt beperkt.”

Het festival levert volgens hem ook écht wat op. Zo zet het Oss op de kaart en zal het daarom voor meer toerisme zorgen. ,,Kijk naar WiSH in Beek en Donk, Rebirth in Haaren of Intents in Oisterwijk. Plaatsen waar de gemiddelde Noord-Hollander nog nooit van had gehoord. Maar feestend Nederland weet ze nu op hun duimpje te vinden.”