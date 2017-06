Foutje: Ossenaar krijgt inzage in financiële malaise van ander

De bewindvoerder in kwestie erkent de gemaakte fout ruiterlijk. ,,Dit had nooit mogen gebeuren. En het zal ook niet meer gebeuren, omdat we de werkwijze naar aanleiding van dit incident hebben aangepast." Volgens haar is het niet eerder voorgekomen dat een cliënt inzage kreeg in de gegevens van een ander. ,,We hebben meneer Schoenmakers tien minuten nadat de mail was verstuurd verzocht om deze te vernietigen. Heel vervelend dat hij daar geen gehoor aan heeft gegeven."