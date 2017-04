Actiecomité voor Den Bongerd krijgt herkansing in Oss

14:22 OSS - Haalt ie het of haalt ie het niet? Dat is grote de vraag, donderdagavond in de raadszaal van het gemeentehuis in Oss. Daar stemt de politiek opnieuw over een voorstel van de SP. Die wil dat wethouder Kees van Geffen met de directie van het Hooghuis gaat praten over de voorgenomen sluiting van school Den Bongerd.