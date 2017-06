Geffense Barrière blijft troosteloos, maar dit had het kunnen worden

Hooghuis Ravenstein houdt nog één reünie, voor het de deuren sluit

11:54 RAVENSTEIN - De Pius XII, het Carmel College of het Hooghuis Lyceum in Ravenstein, zoals de school vroeger heette, gaat dit jaar sluiten en verzorgt nog één keer een bijeenkomst voor oud-leerlingen die nog een keer terug willen keren in hun oude schoolgebouw.