Geldautomaten Heschepad in Oss twee weken dicht na plofkraken

Woon­wa­gen­be­wo­ners Oss wachten op groen licht om uit te breiden

17:37 OSS - Bewoners van woonwagenkampjes aan de Brasem in Oss en de Weemse Hof in Ravenstein wachten tot de locaties terug mogen groeien naar hun oude omvang. De gemeenteraad nam daar eind vorig jaar een besluit over, maar de uitwerking laat op zich wachten. Wethouder Johan van der Schoot verwacht in september meer duidelijkheid.