Geslaagde eerste Goede Doelen Week Ravenstein e.o.

Voorzitter Jacqueline van der Waarden, van de Kerngroep is zeer tevreden over zowel de opbrengst als het verloop van deze eerste editie van de Goede Doelen Week: ,,Veel inwoners hadden de 'retourenvelop' al klaar staan, zodat de donatie direct in de collectebus gedaan kon worden. Bij enkele bewoners is de collectant nog een keer terug gegaan of heeft een briefje achtergelaten."



De kerngroep dankt alle mensen die zich vrijwillig hebben ingezet om deze 1e jaar van het nieuwe collecteren tot een succes te brengen. ,,Wij hopen dat iedereen volgend jaar weer een steentje wil bijdragen," aldus een tevreden voorzitter.