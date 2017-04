Gestolen auto raakt van Lithoijensedijk: inzittende(n) zijn spoorloos

Ravensteiner Rob Pluijm maakt als 'Qualified European Photographer' nieuwe fotoserie

15 april RAVENSTEIN - De Ravensteinse fotograaf Rob Pluijm (50) behaalde vorig jaar november de titel 'Qualified European Photographer' met een prachtige serie foto's over gildebroeders en -zusters, die hij vorige zomer vereeuwigde tijdens hun gildetocht door een van de stadspoorten. Zaterdag was hij in touw voor een nieuwe serie 'kunstzinnig vormgegeven kinderfoto's'.