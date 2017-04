Gevlucht asielgezin vindt woning buiten Oss

OSS/OPLOO - De uit Oss gevluchte familie Hassan woont sinds vorige week toch in Oploo. Eerder weigerde vader Zahed Hassan te verhuizen naar dat dorp, omdat hij met zijn gezin liever in een wat grotere stad woont. ,,Maar we hadden geen andere keuze meer", zegt hij nu.

Het gezin Hassan bestaat uit vader Zahed, moeder Nour en drie jonge kinderen. Zij vluchtten uit Syrië en kregen als statushouders een huurwoning toegewezen in de Jonkers van Ossstraat in Oss. Dat gebeurde in juni. Drie maanden ervoor was het huis middelpunt van een aanhoudend straatprotest.

Na de komst van de familie Hassan keerde de rust terug in de straat. Zo leek het althans, totdat het botste tussen het gezin en de buren. Zahed nam zijn vrouw en kinderen half januari mee naar Cyprus en verbleef anderhalve maand op Cyprus, weer op de vlucht en spoorloos voor instanties als de gemeente, BrabantWonen en Vluchtelingenwerk.

Te lang

De weken na hun terugkeer naar Nederland woonde het gezin bij familie in Zaltbommel. Daar deden Zahed en zijn vrouw hun verhaal aan het Brabants Dagblad. Naar aanleiding van de publicatie bood een ondernemer die anoniem wil blijven hen een woning aan in Oss, maar dat huis zou pas over een half jaar beschikbaar zijn.

Dat duurde de Hassans te lang. Ze besloten daarom toch maar de woning in Oploo te accepteren die Vluchtelingenwerk voor hen regelde. De leerplichtige kinderen gaan weer naar school en ook Zahed zelf wil snel lessen volgen om de taal te leren. ,,Alles is goed nu", verzekert hij in het Engels.