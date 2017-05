Gevonden poten in Oss waarschijnlijk van varken en damhert

Het raadsel van de vondst van twee poten van dieren is daarmee nog niet opgelost. Eentje werd dinsdag door een voorbijganger gevonden op een bankje bij de Macharenseweg in Oss, de andere bungelde aan een tak aan de andere kant van Oss, in natuurgebied de Stelt. De gemeente en de gebiedsbeheerder tasten in het duister waar de poten vandaan komen.

Boswachter De Jonge: ,,De poot die op het bankje is gevonden, is absoluut afgesneden of afgehakt. Dit is een poot van een damhert vermoed ik. Ik denk dat het een geslacht beest is en dat de poot er door mensen is neergelegd.”