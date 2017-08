Giraffe te koop in Oijen: jachttrofee van ruim 3 meter hoog

Sinds een jaar of twee heeft de vrouw van Van Orsouw een webwinkel die gespecialiseerd is in huiden, geweien en andere jachttrofeeën. ,,Eigenlijk is het voor ons nog steeds een hobby en is de webshop daarvan een professioneel verlengstuk. We kopen alleen gecertificeerde materialen. In de regel zijn het jachttrofeeën die jaren bij particulieren hebben gehangen en waar ze vanaf willen."