Groen licht voor overname worstfabriek Oss

Buren willen sluiting van populair nieuw restaurant Montimar in Oss

12:21 DEN BOSCH/OSS - Het in april geopende restaurant Montimar aan de Amsteleindstraat in Oss heeft een vliegende start gemaakt. Zes dagen in de week is het een drukte van belang bij het restaurant. Leuk voor de uitbaters, maar minder voor de naaste buren. Die zijn naar de rechter gestapt om het restaurant gesloten te krijgen.