Groene Engel haalt Level 42 naar Oss

Al duizenden kaartjes verkocht bij De Lievekamp in Oss

11:29 OSS - Theater De Lievekamp in Oss noemt zich ‘tevreden’ over de voorverkoop van haar voorstellingen in seizoen 2017-2018. Volgens het Osse theater zijn er sinds het verschijnen van het nieuwe programma al duizenden bestellingen binnen gekomen, zowel online als via het bestelformulier.