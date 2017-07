Grote zorgen om vermist meisje (17) uit Oss: 'Ifiana moet snel weer thuis komen'

Boosheid bij Geffense Plas: bomen wijken voor vuurwerkshow van festival Fatality

20 juli OSS/GEFFEN - Het hardstylefestival Fatality is nog niet begonnen of er klinkt al herrie rond de Geffense Plas. Van omwonenden, welteverstaan. Zij zijn met name woest over de schade die in naam van het festival werd aangericht in de bossen langs het water.