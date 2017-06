Half uur vertraging op A50 tussen Nistelrode en knooppunt Ewijk door ongeluk

'Nooit gedacht dat er zoveel Q-koortsdoden zouden vallen'

18:41 DEN BOSCH - Als directeur van het centrum infectieziektenbestrijding van het RIVM had Roel Coutinho vanaf 2007 een belangrijke rol in de bestrijding van de Q-koortsuitbraak. Dat er 74 (en waarschijnlijk meer) mensen aan de epidemie zouden overlijden had hij in 2007 nooit en te nimmer gedacht, zegt Coutinho, tegenwoordig hoogleraar Life Sciences aan de universiteit in Utrecht.