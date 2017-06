Heel Maren-Kessel op zijn hoede na mishandeling pony en paard

MAREN-KESSEL - De inwoners van Maren-Kessel zijn in opperste staat van paraatheid na twee gruwelijke gevallen van dierenmishandeling. In het dorp werden kort na elkaar een pony en een paard toegetakeld. ,,Je moet goed ziek zijn om dit te doen."

De mishandelingen zijn het gesprek van de dag in de zogenoemde buurtpreventie-app. In de chatgroep is zowat het halve dorp actief. Mensen spreken hun walging uit over de dader en zeggen direct aan de bel te trekken als ze ’s avonds wat verdachts zien. Veel Maren-Kesselaren zijn extra alert omdat ze zelf dieren buiten hebben lopen. Al is het maar een hond, kat of kip.

Als eerste werd in de nacht van 24 op 25 mei een pony aangevallen vlak buiten het dorp. Het dier werd toegetakeld in de geslachtsstreek, vermoedelijk met een gekartelde stok. Omdat de verwondingen vooral intern zijn, ontdekte de eigenaar deze pas een paar dagen later door het opvallende gedrag van het dier. Daarop schakelde hij politie en dierenambulance in. De pony wordt nog altijd behandeld aan de verwondingen.

,,Je moet goed ziek zijn om dit te doen”, zegt de eigenaar van het dier, die anoniem wil blijven. Veel wil hij niet kwijt over het voorval. ,,Wie weet kickt zo’n gek wel op de aandacht. Of breng je iemand anders op ideeën.”

Scherp voorwerp

Ruim een week later was het opnieuw raak, een paar honderd meter verderop. Toen werd een paard op vergelijkbare wijze toegetakeld met een scherp voorwerp. Ook de eigenaar van dit tweede dier wil weinig over het voorval kwijt. Hij heeft aangifte gedaan.