Heesch en Oss opgeschrikt door branden: BMW en Ford in vlammen op

Kordaat optreden

Een BMW stond in lichterlaaie. Door kordaat optreden was het vuur snel gedoofd. Bij de compleet verwoeste auto werd een kentekenplaat aangetroffen die niet bij deze auto hoorde. Volgens het RDW-register hoort deze kentekenplaat thuis op een rode Suzuki Alto.

Hoe de kentekenplaat bij de BMW in de buurt terecht is gekomen, moet onderzoek uitwijzen. De politie vraagt aan toeschouwers en omwonenden of zij iets gezien of gehoord hebben dat met de brand te maken kan hebben.

Opnieuw raak

Even verderop in Heesch was het later in de nacht opnieuw raak. Rond halfvier ’s nachts ontdekten buurtbewoners aan De Eg dat op een kleine parkeerplaats, achter een aantal woningen, een auto in brand stond. Het ging om een oude Ford.