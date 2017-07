Heiligverklaring Titus Brandsma ophanden

Ook in Oss is de pater woensdag herdacht. Titus Brandsma is al zalig verklaard, maar voor een heiligverklaring is een bewezen wonder nodig. Volgens Trouw is er dat nu: een Amerikaanse karmeliet kreeg twaalf jaar geleden te horen dat hij leed aan een agressieve vorm van kanker. De plaatselijke bisschop vroeg zijn bisdom te bidden tot Titus Brandsma om redding en genezing en de karmeliet genas.