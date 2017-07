Hengelsportvereniging Ravenstein gaat eendenkroos te lijf

Zondag begonnen het bestuur en enkele vrijwilligers van De Pollepel met het verwijderen van het eendenkroos in de zogenaamde slotgracht ofwel kasteelgracht. Voorzitter Wilco van Leest: ,,Met behulp van de Dorpsraad hebben we dit voorjaar een groot sleepnet aangeschaft, waarmee we het kroos eerst naar een hoek drijven. Vervolgens hebben we met gieremmers, waarin we heel gaatjes geboord hebben, vele honderden kilo's eendenkroos eruit geschept. Een zwaar werkje kan ik je verzekeren."

Naar schatting is nu driekwart van het kroos verwijderd van de slotgracht, waardoor het onderwaterleven verlost is van de verstikkende laag groene drab en er weer licht in het water kan doordringen. Van Leest: ,,Ook de grote stadsgracht ter hoogte van 't Laantje ligt alweer bijna vol met kroos. Daar zullen we binnenkort ook aan de slag gaan. Hiervoor hebben we echter ook de hulp nodig van andere leden van onze vereniging, maar liefst ook van omwonenden en andere belanghebbenden. Zo kunnen we er met zijn allen voor zorgen dat onze grachten schoon en mooi blijven en iedereen er van kan blijven genieten."