Hertogstraat in Ravenstein afgesloten voor onderzoek drugsafval

VIDEO: Veel natte pakken bij Tobbedance in Ravenstein

12:21 RAVENSTEIN - Waar de vele honderden bezoekers van Tobbedance in Ravenstein het op een paar regendruppels na droog bleven zaterdag, haalden de meeste deelnemers een nat pak bij hun poging om over de smalle, wiebelende vlonder over de Ravensteinse stadsgrachten te fietsen bij het hilarische 'Fiets 'm d'r in'.