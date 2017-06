Het Osse centrum is even een jungle voor klauterende kinderen

OSS - Lianen, touwen en banden vormen een parcours vol obstakels waar kinderen op de Heuvel vol overgave over- en doorheen kunnen klauteren. Het Sport Expertise Centrum heeft deze eerste City Jungle Oss bedacht, en de scouts van Dorus Rijkersgroep houden een oogje in het zeil om te zorgen dat er geen kinderen vanaf kukelen.

Mocht dat toch gebeuren dan is het Rode Kruis ook ter plaatse, maar die hebben vooralsnog een rustig dagje. Bij de allerkleinsten lopen (groot)ouders aan de hand mee, al zijn de meeste kinderen prima in staat hun weg over het parcours te vinden.

Ongetwijfeld is vandaag als dag voor deze attractie uitgekozen met de hoop op zomers weer, dan kunnen pa en ma op het terras zitten terwijl de kleine lekker klimt. Bewolking en een fris windje gooien daarbij helaas roet in het eten; de terrassen hebben een stuk minder klandizie dan eerder deze week. Voor de kinderen is het gelukkig geen belemmering, die sluiten graag aan om de City Jungle Oss te betreden. Hebben ze het traject afgerond, dan kunnen ze daarna op de foto als Tarzan of Jane.

Sommige kleine waaghalzen moeten daarbij wel even opgetild worden om hun gezicht in de fotowand te krijgen, maar daar is altijd wel een familielid of scout voor te porren.