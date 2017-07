'Historische dag voor Oss', college neemt besluit over oude V&D

OSS - Het is V&D-day in Oss. Het college van burgemeester en wethouders besluit vandaag over de toekomst van het voormalige V&D-pand aan de Walstraat in Oss.

Het pand van vastgoedbedrijf Van Deursen Group maakt plaats voor nieuwbouw. De grote vraag: hoe vergaand is het plan? Gaat alleen de voormalige V&D plat of ook de aanpalende pandenrij aan de Wal, waar voorheen onder meer horecazaak de Spieghel in huisde?

In dat laatste geval kunnen de gemeente en de pandeigenaar ook parkeerplein De Wal bij hun plan betrekken. Zo ontstaat nóg meer ruimte voor de nieuwbouw, met ruimte voor winkels, horeca, cultuur en minstens 70 tot 80 woningen.

Oss heeft 8 miljoen euro beschikbaar voor ontwikkelingen in het centrum. Het besluit dat het college vandaag neemt, moet meer duidelijk maken over de Osse investering in het project. Wethouder Gé Wagemakers maakt de keuze dinsdag rond 16.00 uur wereldkundig.

Centrummanager Jack van Lieshout spreekt op Twitter al over een 'historische dag voor Oss'. Een dag waar in Oss al jaren over wordt gesproken omdat de toekomst van het stadscentrum op het spel staat.

Slopen

De gemeente Oss en pandeigenaar Van Deursen Group tekenden begin april een verklaring waarin ze de intentie uitspraken om de oude V&D te slopen en daar iets nieuws neer te zetten. Er wordt gesproken over de verhuizing van de bibliotheek, het Stadsarchief en de Volksuniversiteit. En over de bouw van een woontoren van 40 tot 50 meter hoog.

De toren maakte de tongen al los in Oss. In een gastopinie in het Brabants Dagblad noemden architect Hans Semeijn en oud-SP-wethouder Jules Iding de woontoren een aanslag op de stedenbouwkundige structuur van de binnenstad van Oss.

Huidig wethouder Gé Wagemakers reageerde door op Twitter een foto van de oude, zeurende Muppets Statler en Waldorf te plaatsen. ,,Die twee vinden ook alles steeds slechter worden. Een plaatje met een knipoog. Maar toch, Iding en Semeijn zijn niet zomaar twee mensen en het valt me toch tegen hoe bekrompen ze naar Oss kijken", legde hij uit.

Aanval

Wagemakers kreeg nog een aanval uit SP-hoek te voorduren. De partij verspreidde huis-aan-huis waarin ze de integriteit van de wethouder in twijfel trekt. 'Je vraagt je af wiens belangen wethouder Wagemakers verdedigt: die van de gemeente of die van de Van Deursen Group', liet SP-leider Jan Zoll optekenen in het pamflet.

De SP vindt dat de gemeente het commerciële vastgoedbedrijf niet moet helpen door miljoenen te investeren in het project. Zoll: 'Het moet duidelijk zijn dat de gemeente Oss geen pinautomaat is voor de belangen van de vastgoedeigenaar.'

Wagemakers beet teleurgesteld van zich af. ,,De pinautomaat waar hij het over heeft, is in handen van de gemeenteraad. Daar zit de SP als op een na grootste partij in en heeft ze dus zelf iets over te zeggen." Want welk besluit het college vandaag ook neemt, uiteindelijk hakt de gemeenteraad van Oss de knoop door. Dat gebeurt in september.

