Hond Thief die op de N329 in Oss liep is inmiddels weer veilig thuis

Wijkagent GJ Koekkoek meldde dat de hond was gevonden op Twitter. Thief wachtte sindsdien op haar baasje op het politiebureau in Oss.

Ondertussen was Saskia Mosmans naarstig op zoek naar haar hond. ,,We hebben een grote tuin met een hek eromheen. Maar soms graaft Thief onder het hek door. Dat doet ze wel vaker, daarom heeft ze ook een halsband met GPS. Maar die had ze vandaag helaas niet om", zegt Mosmans.

Thief ontsnapte rond 08.00 uur zondagmorgen, en daarna heeft haar baasje nog lang lopen zoeken. Zelf heeft Saskia geen Facebook, maar via dat medium werd ze wel getipt dat een hond was gevonden. ,,Het is echt fijn dat ze terecht is, en dat ze toch relatief snel gevonden is. Ik ben ook blij dat er niks gebeurd is."