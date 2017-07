Hooghuis Ravenstein geschokt door dood leerling (16) op allerlaatste schooldag

De jongen uit Schaijk raakte vrijdagochtend zwaargewond bij een ongeluk met een auto op de Dorpenweg in Ravenstein. Later op de middag bezweek hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Nu is duidelijk dat het gaat om een leerling van het Hooghuis. ,,Iedereen is totaal overstuur en geschrokken”, zegt Fijke Hoogendijk van de stichting Carmelcollege. Dat is het overkoepelend bestuur waaronder het Hooghuis valt. ,,Onwijs tragisch dat een jong leven op deze manier aan zijn einde komt.”