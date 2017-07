Hooghuis Ravenstein rouwt om omgekomen Rik (16)

In de aula van de school is een gedenkhoekje ingericht. Op een tafel staan foto's van Rik en brandt een kaars. Met een speciaal filmpje bewezen vrienden hem de laatste eer. Wie dat wilde kon op papier een laatste groet aan Rik achterlaten. De verzamelde boodschappen worden zaterdagavond nog aan zijn familie overhandigd. Die was zelf niet bij de bijeenkomst aanwezig, maar liet aan Het Hooghuis weten het initiatief erg te waarderen.

Het samenzijn was enkel bedoeld voor medewerkers van de school en leerlingen met hun ouders. ,,De betrokkenheid en verbondenheid waren voelbaar", zegt Floor van Amstel. Zij zette namens Het Hooghuis de bijeenkomst mede op poten. ,,Mensen zochten steun en troost bij elkaar. Het was heel indrukwekkend en bijzonder."

Rik stond te boek als een leergierige jongen. Een paar weken geleden behaalde hij op Het Hooghuis nog zijn diploma. Hij wilde ontwerpend meubelmaker worden. Vrijdagochtend kwam hij een laatste keer voor de vakantie naar school om een eerder gewonnen sporttrofee op te halen. Op de terugweg ging het gruwelijk mis.

Ongeluk

De scholier stak op zijn fiets de Dorpenweg in Ravenstein over toen hij werd geschept door een auto. Hij werd daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen, waar hij in de middag aan zijn verwondingen overleed. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Later blijkt dat de bestuurder van de betrokken auto een collega van Het Hooghuis in Ravenstein is.

Bij de school werd direct met grote verslagenheid gereageerd. Later op de avond bracht het Hooghuis alle leerlingen via een mail op de hoogte van het tragische nieuws. In hetzelfde schrijven werd de besloten bijeenkomst van zaterdagavond aangekondigd.