Hooghuis staat zaterdagavond stil bij dood leerling (16)

Het schoolbestuur heeft alle leerlingen vrijdagavond per mail op de hoogte gebracht van het tragische nieuws. Vrienden, familieleden en klasgenoten van het slachtoffer worden uitgenodigd zaterdag samen hun verdriet te delen. De school, die vrijdag eigenlijk voor de allerlaatste keer geopend was, gaat er speciaal nog één keer voor open.

Op de school is geschokt gereageerd op het nieuws. ,,Iedereen is totaal overstuur en geschrokken”, zegt Fijke Hoogendijk van de stichting Carmelcollege. Dat is het overkoepelend bestuur waaronder het Hooghuis valt. ,,Onwijs tragisch dat een jong leven op deze manier aan zijn einde komt.”

In een korte eerste reactie schrijft het Hooghuis op de eigen website dat Rik een paar weken geleden nog zijn diploma haalde.

Ongeluk

De scholier stak vrijdagochtend op de fiets de Dorpenweg in Ravenstein over toen hij werd geschept door een auto. Hij werd daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen, waar het hij in de middag aan zijn verwondingen overleed. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht.

De bestuurder van de auto die bij het ongeluk was betrokken, is een collega van het Hooghuis in Ravenstein. Dat staat eveneens in de brief die de school naar de ouders heeft gestuurd.