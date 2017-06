Horecanieuws: Taverne da Silva Peperstraat bijna open

Woe 21 jun: Misschien heb je er helemaal niks van gemerkt, maar we zitten dus midden in de Roze Week. Weet je wel, het hoogtepunt van dat Roze Jaar waar Oss samen met Den Bosch in zit? Zaterdag groot feest, maar hier niet. Alle ogen zijn op Den Bosch gericht. Maar er schijnt toch een roze lichtje in Oss. Begin juli openen de in Nijmegen bekroonde ‘homomoeders’ Rian en Rian namelijk Taverne da Silva in de Peperstraat.

Geen gaybar

En de Osse boezemvriendinnen – al dertig jaar – Rian van Aar en Rian Schuurmans zijn geen onbekenden in hun woonplaats. Zo runden de twee begin van dit millennium eetcafé Diva aan de Eikenboomgaard. Daarna stonden zij elf jaar aan het roer van café Mets in Nijmegen, een begrip binnen de holebi-gemeenschap. Vandaar dat zij ook de titel ‘homomoeder van het jaar’ verdienden in 2015. ,,Maar in Nijmegen leeft dat veel meer dan hier. Het is dan ook absoluut niet hetzelfde wat we hier gaan doen en het wordt niet per se een gaybar. De Taverne wordt ook anders dan Diva”, verzekert Rian Schuurmans.

Ondertussen is al het grove werk voor de verbouwing van café de Kamer afgerond. Nu de aankleding nog. ,,We wachten nog op meubels en er komt een terras. Op 5 juli willen we open gaan.”

Mediterraans tintje

Het café met keuken krijgt een Mediterraans tintje en een moderne uitstraling. Er komt een uitgebreide borrelkaart met vooral veel huisgemaakte hapjes van Indra da Silva, de kok. En juist, hier komt ook meteen de naam van de Taverne vandaan. ,,We zijn van woensdag tot en met zondag geopend. Op vrijdag en zaterdag gaan we waarschijnlijk wat langer door. Er komt ook livemuziek, we hebben niet voor niets een vast podium”, vertelt Schuurmans.

En of ze iets van het Roze Jaar meekrijgen als ‘homomoeders’? ,,Nou ja, ik heb er over gehoord, maar ik moet bekennen dat ik als inwoner niet veel gemerkt heb. Ja, ik zag wel een regenboogvlag bij het gemeentehuis en het gekleurde zebrapad. Maar het is er met de verbouwing ook niet echt van gekomen daar meer over te lezen, het is nogal druk”, lacht ze. Nou, geen zorgen. Je hebt niet veel meer gemist, Rian.