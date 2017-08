Huisdier gedumpt of gevonden? ‘Ik wil niet oordelen’

Do 3 aug: In Oss werd vorige week nog een doos met moeder en kitten over het hek van het asiel gegooid. Toch worden dieren niet vaak meer op deze manier ‘gedumpt’. Nee, tegenwoordig krijgt het Maasland Dierenopvang Oss meer zogenaamde ‘zwervers’ binnen.

Hond Bello vastgeknoopt aan een boom omdat niemand op hem wou passen terwijl de baasjes vakantie vieren in Spanje. Een plaatje dat beheerder Sandra van Rooij van Dierenopvang Maasland vrijwel nooit meer ziet,, Nu is het vaker zo dat wij iemand aan de balie krijgen die een dier gevonden heeft. De vraag is dan natuurlijk of het beestje echt aan het zwerven is gegaan of dat het de eigenaar is die het huisdier als ‘gevonden’ opgeeft”, vertelt ze.

Katjes in doos

Vorige week was daarop een uitzondering. Toen werd binnen het hek van het asiel een kartonnen doos met daarin een moeder en kitten aangetroffen. Dankzij media-aandacht en sociale media werden de katjes nog de volgende dag opgevangen bij een gastgezin. Ook hun toekomst lijkt veilig: maar liefst 35 potentiële baasjes meldden zich al bij Van Rooij. ,,Hopelijk prikkelt het mensen om ook naar onze andere katten te kijken, want die zijn natuurlijk net zo leuk.” Moeder en zoon maken het overigens uitstekend.

Schaamte

In het asiel wonen nu 8 honden en 25 katten. Daarnaast zijn er 55 kittens ondergebracht bij gastgezinnen. Uniek, aldus Van Rooij. ,,Wij hebben een netwerk van zo’n veertig gastgezinnen waar we heel blij mee zijn.”

Hoewel het aantal honden dat in het asiel woont aanzienlijk minder is, vindt Van Rooij het toch veel. ,,We hebben een capaciteit van 15 tot 20 honden. De helft is dus bezet. Vooral de afgelopen twee maanden zijn er weer honden bij gekomen.” Of dat aan de vakantie te wijten is? ,,Nee, daar kan ik niks van zeggen. Dat is altijd anders. Wat we wel merken is dat de dieren die hier komen de laatste drie jaar vaker dan voorheen kampen met een slechte gezondheid of gedragsproblemen.”