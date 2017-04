Huisselingse Eva (20) wil Woman Universe worden

Zoals bij alle missverkiezingen draait het bij Woman Universe vooral om de looks. Maar in deze competitie worden deelnemers ook beoordeeld op sportiviteit. Ruim zevenhonderd vrouwen uit het hele land meldden zich aan, dertig zijn er nu nog over. Eind mei wordt bekend of ze Nederland mag vertegenwoordigen tijdens de grote finale: een fashion week in de Dominicaanse Republiek.

Bakker, die ook Portugees en Indonesisch bloed heeft, staat gemiddeld tien uur per week in de sportschool van Basic Fit in Oss, waar ze tevens gastvrouw is. Ze weet precies hoeveel calorieën ze binnen wil krijgen en past haar dieet daarop aan. Eten wat de pot schaft kan dan nog prima. En als er een feestje voor de deur staat, last ze een ‘cheatday’ in. Dan mag een pizza, een frietje of een drankje best.