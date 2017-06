Integriteit wethouder Wagemakers in twijfel getrokken in flyer die huis-aan-huis is verspreid

OSS - De SP komt met gestrekt been in op wethouder Gé Wagemakers en diens plan met het voormalige V&D-gebouw in Oss. De tweede partij van de gemeente verdenkt de bestuurder ervan dat hij misschien wel bij pandeigenaar Van Deursen Group op de loonlijst staat.

In een flyer die in Oss en Berghem huis-aan-huis wordt verspreid, trekt de partij zijn integriteit in twijfel. 'Je vraagt je af wiens belangen wethouder Wagemakers verdedigt: die van de gemeente of die van de Van Deursen Group', laat SP-leider Jan Zoll optekenen in het pamflet. 'Het moet duidelijk zijn dat de gemeente Oss geen pinautomaat is voor de belangen van de vastgoedeigenaar.'

Verbolgen



Wethouder Wagemakers reageert verbolgen op de flyer, waar hij op straat al op wordt aangesproken. ,,Dat ze zó op de man spelen, valt me tegen van de SP. Dit is op z'n zachtst gezegd niet sjiek en kan het proces schaden. Betrokkenen kunnen een rare indruk krijgen van hoe zaken in Oss lopen", reageert de VVD-bestuurder. ,,De pinautomaat waar hij het over heeft, is in handen van de gemeenteraad. Daar zit de SP als op een na grootste partij in en heeft ze dus zelf iets over te zeggen."

Wethouder Wagemakers en pandeigenaar Van Deursen tekenden begin april een overeenkomst waarin ze aangeven dat ze met de oude V&D aan de slag gaan. Het huidige pand gaat plat en maakt in de plannen plaats voor nieuwbouw met ruimte voor winkels, horeca, cultuur en een woontoren van 40 tot 50 meter hoog.

SP wil weten wat de gemeente en de bieb, die waarschijnlijk meeverhuist, moeten betalen voor de herontwikkeling. 'Joost mag het weten', schrijft de partij in de folder. Wethouder Wagemakers vraagt nog even geduld. ,,Het college komt 4 juli met een voorstel waar alles instaat. Als de SP daar geen geduld voor heeft, moeten ze dat niet op mij afschuiven." De Van Deursen Group wil zoals gewoonlijk niet reageren.

Karaktermoord

De karaktermoord door de SP komt niet uit de lucht vallen. In april stelde de partij al vragen aan het college van burgemeester en wethouders vanwege een artikel in het Brabants Dagblad. Daarin reageerde Wagemakers als volgt op de discussie of de gemeente pandeigenaar Van Deursen Group niet te veel helpt door miljoenen in het project te steken: ,,We kijken naar de stad. Dat Van Deursen Group daar beter van wordt, is dan maar zo."

Die opmerking stootte de SP tegen de borst. ,,Maar op de vragen die we hierover stelden, kregen we onbenullige antwoorden terug van het college", zegt Zoll. Het was voor hem de reden om de flyer rond te sturen. ,,We gaan binnenkort ook aan mensen vragen wat zij van de plannen vinden."

Muppets

De aanval van de SP komt op hetzelfde moment als de gastopinie die oud-SP-wethouder Jules Iding en architect Hans Semeijn schreven in het Brabants Dagblad. De twee legden daarin onder meer uit waarom zij een woontoren van 50 meter hoog niet zien zitten in Oss en zelfs een aanslag op de stad noemen.

Wethouder Wagemakers reageerde door op Twitter een foto van de oude, zeurende Muppets Statler en Waldorf te plaatsen. ,,Die twee vinden ook alles steeds slechter worden. Een plaatje met een knipoog. Maar toch, Iding en Semeijn zijn niet zomaar twee mensen en het valt me toch tegen hoe bekrompen ze naar Oss kijken. Ik vind het goed hoor, dat een gerespecteerd architect zich zorgen maakt en zich uitspreekt over zijn kijk op Oss en hoe de stad zich zou moeten ontwikkelen", zegt Wagemakers.