Jan Cunen verplaatst beeld van 4.500 kilo

Zwemkoeien Megen maken het goed

14:41 MEGEN - Een dag na hun doldwaze avontuur staan koeien Thera en Anouska weer op stal aan de Maasbommelsestraat in Megen. Daar komen ze bij van een heftige dinsdagavond. Thera zwom binnen vijf minuten rivier de Maas over, Anouska stond een paar uur tot haar kin in een sloot. Brandweerlieden haalden haar daar uit met een verreiker.