Jongens knock-out door drank en drugs in Oss: 'Dit is levensgevaarlijk'

Mevrouw Oostendorp heeft veel gezien in haar 100 jaar

22 april OSS - In De Wellen is er een feestje deze zaterdag, want Mevrouw Oostendorp - van der Plas viert haar honderdste verjaardag. Drie grote taarten: één in de vorm van het cijfer één en twee in de vorm van een nul, worden aangesneden. Eén van haar dochters helpt haar liefdevol enkele happen van de taart te nemen, maar ze is er vrij snel klaar mee en heeft meer interesse voor haar koffie.