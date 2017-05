Kapelaan Kuis wil trouwen en vraagt bisschop om ontheffing celibaat

DEN BOSCH/OSS - Oud-kapelaan Patrick Kuis verdient nu de kost als voorganger in afscheidsdiensten. En ja, hij is verliefd en wil samen met haar een toekomst opbouwen: ,,Maar aan mijn geloof is niets veranderd."

Ineens is daar de website van 'Patrick Kuis, woorddienstbegeleider'. Een vak met raakvlakken met zijn vorige ambt, vindt de man die weer in Den Bosch woont ook zelf: ,,Uitvaarten deed ik ook als priester heel graag. Het is dankbaar werk en het ligt mij."

Kuis (32) kwam in januari in het nieuws vanwege zijn twijfels. De jonge priester, toen actief als kapelaan in Oss en Lithoijen, worstelde met het celibaat en daarmee met het priesterschap. Over die worsteling wil hij nu nog met geen woord vertellen. Duidelijk mag wel al zijn dat er een vrouw in zijn leven gekomen is: ,,Het is mijn wens om ooit voor de kerk te kunnen trouwen."

Stoppen

Kuis maakte in februari samen met de bisschop bekend te stoppen als priester. Inmiddels richtte hij een eenmanszaak als afscheidsbegeleider op. Via persoonlijke relaties en connecties in de uitvaartbranche kwamen de eerste werken.

Voor het verdere verloop van zijn priesterschap wacht een langere weg. Hij gaat samen met bisschop De Korte aan de paus officieel vragen om laïcicatie: ,,Dat kun je zien als een ontheffing van je celibaatsbelofte. Als je priester gewijd bent dan blijf je dat tot in de eeuwigheid. Maar met zo'n ontheffing kun je wel andere sacramenten ontvangen en dat wil ik heel graag."

Binnen het katholieke geloof is het kerkelijk huwelijk een sacrament, een soort zegen, die alleen een priester geven kan.

Geen priester meer

Kuis zal zelf niet meer actief zijn als priester. Dat kost hem geen moeite in zijn rol als afscheidsbegeleider, zegt hij: ,,Ik bid natuurlijk wel een weesgegroetje als mensen dat willen, maar dat kan elke Brabander. Maar ik ga beslist geen uitvaartdiensten in de kerk doen of zo. Ik waardeer het priesterschap zo zeer dat ik daar nu ver van blijf."