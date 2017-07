Katjes over twee meter hoog hek gegooid bij asiel in Oss: 'Waarom doet iemand zoiets?'

Hei­lig­ver­kla­ring Titus Brandsma ophanden

11:24 OSS - Een heiligverklaring van Titus Brandsma is dichtbij, zo meldt dagblad Trouw. Vandaag is het 75 geleden dat pater Titus Brandsma in Dachau overleed. Hij gaf les aan het studiehuis van de Karmelieten in Oss, was hoofdredacteur van nieuwsblad 'De Stad Oss' en stichtte er de Katholieke HBS.