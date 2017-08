Kermis Oss: Infinity van 65 meter, wie durft?

Di 22 aug: Al dagen zit ik er tegenaan te hikken. Ik wil er in. Maar ik durf niet. Vijfenzestig meter. 65 meter. Elf meter hoger dan de Grote Kerk. En dan ook nog al die horrorverhalen over losschietende kermiskarretjes . Ik weet dat de kans dat ik aangereden word als ik oversteek groter is, maar toch. Het doet iets met je.

Ik trommel vriendin M. op en verzamel al mijn moed. Op naar de Infinity! ,,O, wil je daar in?”, zegt vriendin M. wanneer we de Booster Maxxx 4G van 55 meter voorbij lopen. ,,Ik dacht dat je deze bedoelde, die andere is nog enger.” Slik. Fijn. Vooral omdat ze er dus al een keer was in geweest.

125 kilometer per uur

De Infinity is dus 65 meter hoog, gaat 125 kilometer per uur en kostte 2,5 miljoen. Een kaartje kost vijf euro (maar tijdens de familiedag afgelopen maandag maar vier). Oss zou een Nederlandse primeur hebben met de attractie, maar Google leert dat hij in mei ook al in Purmerend stond. Dus klopt niet helemaal. Maar dat maakt de attractie niet minder spannend.

Eenmaal een kaartje gekocht kunnen we zo doorlopen. Maandagmiddag, niets te doen. Maar goed ook, anders had ik me al acht keer omgedraaid denk ik. Eenmaal bungelend in het zitje valt het me op dat je schouders als vrouw van 1,65 meter nogal wat ruimte hebben en er geen extra gordel is. De schommel begint te zwiepen. ,,O, dit valt best mee”, roep ik, genietend van de vrije val die de mechanische arm maakt. ,,Maar we zijn nog niet boven”, roept vriendin M. terug.

Kermiskick

En inderdaad. Het meest nare van de Infinitiy is dat de schommel héél, maar dan ook héél langzaam op zijn kop draait. Hij gaat maar een keer over de kop, maar ik verzeker je: dat is genoeg. Voor mijn gevoel heb ik vijf minuten naar een omgekeerde Osse skyline gekeken, mijn leven in het lot van één beugel waar ik op zijn kop in hing. Doodeng. Maar toch ook wel leuk. Dat is dan toch die kermiskick.

Beneden ben ik blij als mijn voeten de grond raken. Mijn handen trillen nog een beetje. Blij dat ik het gedaan heb, maar ik hoef niet per se nog een keer.