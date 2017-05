Kettingbotsing met acht auto's op A50 richting Oss, weg weer vrij

Lustrumeditie Ladies Night Maren-Kessel vol ontspanning en verwennerij

17 mei MAREN-KESSEL - De bezoekers van de Ladies Night woensdagavond in Maren-Kessel konden rekenen op een avond vol ontspanning en verwennerij. Café-zaal De Sleutel in het dorpshart van Maren-Kessel was voor even het terrein van de vrouwen. Voor het lustrumjaar is een bijpassend thema gekozen: Rocking 5th.